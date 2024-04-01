***DUZEY*** DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DUZEY*** DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265124BIST