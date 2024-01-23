***DVU* *HTTBT* *GSP* *BJO* *GPO* *GMA* *GL1* *PUA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2024 18:32
***DVU******HTTBT******GSP******BJO******GPO******GMA******GL1******PUA*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HTTBT]
İlgili Fonlar [GL1, GMA, GSP, PUA, BJO, DVU]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242343
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0204
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1312
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,7825
18:051.970,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.970,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2671
|30,2766
|% 0,07
|
|Euro
|32,8149
|32,8330
|% -0,40
|
|Sterlin
|38,1911
|38,3827
|% -0,38
|
|Frank
|34,5806
|34,7889
|% -0,30
|
|Riyal
|8,0478
|8,0881
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|899,25
|901,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,92
|948,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,94
|79,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,03
|2.024,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
-
17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem