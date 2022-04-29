***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER89.940 28.154 118.094 4.280 0 4.280GARANTİ VE KEFALETLER(5 - III - 1) , (5 - III - 3) 75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280Teminat Mektupları75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280Diğer Teminat Mektupları75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280TAAHHÜTLER(5 - III - 1) , (5 - III - 3) 14.660 14.637 29.297 0 0 0Cayılamaz Taahhütler14.660 14.637 29.297 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.660 14.637 29.297 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5 - III - 2) 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER280.137 54.370 334.507 103.982 13.329 117.311EMANET KIYMETLER1.436 0 1.436 396 0 396Tahsile Alınan Çekler1.436 0 1.436 396 0 396REHİNLİ KIYMETLER278.701 54.370 333.071 103.467 0 103.467Diğer Rehinli Kıymetler278.701 54.370 333.071 103.467 0 103.467Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 119 13.329 13.448BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI370.077 82.524 452.601 108.262 13.329 121.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5 - IV - 1) 21.067 6.984Kredilerden Alınan Faizler14.464 0Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler337 0Bankalardan Alınan Faizler6.018 6.984Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler226 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar184 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler42 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri22 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5 - IV - 2) -12.321 0Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-134 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.547 0Kiralama Faiz Giderleri-538 0Diğer Faiz Giderleri-102 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.746 6.984NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-586 -2Alınan Ücret ve Komisyonlar224 0Gayri Nakdi Kredilerden132 0Diğer92 0Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-810 -2Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-810 -2TEMETTÜ GELİRLERİ(5 - IV - 3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5 - IV - 4) 4.168 2.695Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-202 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)4.296 2.695DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5 - IV - 5) 1.673 5FAALİYET BRÜT KÂRI14.001 9.682KREDİ KARŞILIKLARI (-)(5 - IV - 6) -3.859 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-9.377 -3.299DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5 - IV - 7) 4.002BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5 - IV - 8) -4.814 4.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5 - IV - 9) 410 -862Cari Vergi Karşılığı0 -862Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.500 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.910 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5 - IV - 10) -4.404 3.140DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5 - IV - 8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5 - IV - 9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5 - IV - 10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5 - IV - 11) -4.404 3.140Grubun Karı (Zararı)-4.404 3.140Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 15.908 215.908 215.908Yeni Bakiye200.000 15.908 215.908 215.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.140 3.140 3.140Dönem Sonu Bakiyeler200.000 19.048 219.048 219.048Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 -174 -535 15.908 10.494 225.693 225.693Yeni Bakiye200.000 -174 -535 15.908 10.494 225.693 225.693Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-228 -4.404 -4.632 -4.632Kar Dağıtımı10.494 -10.494 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.494 -10.494 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -174 -763 26.402 -4.404 221.061 221.061Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)104.387 99.819 204.206 130.843 46.683 177.526Nakit ve Nakit Benzerleri104.364 86.220 190.584 130.843 33.880 164.723Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5 - I - 1) 104.303 78.689 182.992 129.614 666 130.280Bankalar(5 - I - 4) 61 7.531 7.592 1.229 33.214 34.443Para Piyasalarından Alacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5 - I - 2) 23 0 23 0Diğer Finansal Varlıklar23 0 23Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5 - I - 5) 0 13.599 13.599 0 12.803 12.803Devlet Borçlanma Senetleri0 13.599 13.599 0 12.803 12.803Türev Finansal Varlıklar(5 - I - 3) 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)337.056 60.643 397.699 200.489 0 200.489Krediler(5 - I - 6) 336.865 60.643 397.508 200.489 0 200.489Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5 - I - 11) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(5 - I - 7) 191 0 191 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar191 0 191 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5 - I - 16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0