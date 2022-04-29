***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:11
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
89.940 28.154 118.094 4.280 0 4.280
GARANTİ VE KEFALETLER
(5 - III - 1) , (5 - III - 3) 75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280
Teminat Mektupları
75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280
Diğer Teminat Mektupları
75.280 13.517 88.797 4.280 0 4.280
TAAHHÜTLER
(5 - III - 1) , (5 - III - 3) 14.660 14.637 29.297 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
14.660 14.637 29.297 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.660 14.637 29.297 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5 - III - 2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
280.137 54.370 334.507 103.982 13.329 117.311
EMANET KIYMETLER
1.436 0 1.436 396 0 396
Tahsile Alınan Çekler
1.436 0 1.436 396 0 396
REHİNLİ KIYMETLER
278.701 54.370 333.071 103.467 0 103.467
Diğer Rehinli Kıymetler
278.701 54.370 333.071 103.467 0 103.467
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 119 13.329 13.448
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
370.077 82.524 452.601 108.262 13.329 121.591
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5 - IV - 1) 21.067 6.984
Kredilerden Alınan Faizler
14.464 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
337 0
Bankalardan Alınan Faizler
6.018 6.984
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
226 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
184 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
42 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5 - IV - 2) -12.321 0
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-134 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.547 0
Kiralama Faiz Giderleri
-538 0
Diğer Faiz Giderleri
-102 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.746 6.984
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-586 -2
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224 0
Gayri Nakdi Kredilerden
132 0
Diğer
92 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-810 -2
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-810 -2
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5 - IV - 3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5 - IV - 4) 4.168 2.695
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-202 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.296 2.695
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5 - IV - 5) 1.673 5
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.001 9.682
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(5 - IV - 6) -3.859 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.377 -3.299
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5 - IV - 7) 4.002
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5 - IV - 8) -4.814 4.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5 - IV - 9) 410 -862
Cari Vergi Karşılığı
0 -862
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.500 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.910 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5 - IV - 10) -4.404 3.140
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5 - IV - 8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5 - IV - 9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5 - IV - 10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5 - IV - 11) -4.404 3.140
Grubun Karı (Zararı)
-4.404 3.140
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 15.908 215.908 215.908
Yeni Bakiye
200.000 15.908 215.908 215.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.140 3.140 3.140
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 19.048 219.048 219.048
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -174 -535 15.908 10.494 225.693 225.693
Yeni Bakiye
200.000 -174 -535 15.908 10.494 225.693 225.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228 -4.404 -4.632 -4.632
Kar Dağıtımı
10.494 -10.494 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.494 -10.494 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -174 -763 26.402 -4.404 221.061 221.061
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
104.387 99.819 204.206 130.843 46.683 177.526
Nakit ve Nakit Benzerleri
104.364 86.220 190.584 130.843 33.880 164.723
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5 - I - 1) 104.303 78.689 182.992 129.614 666 130.280
Bankalar
(5 - I - 4) 61 7.531 7.592 1.229 33.214 34.443
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5 - I - 2) 23 0 23 0
Diğer Finansal Varlıklar
23 0 23
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5 - I - 5) 0 13.599 13.599 0 12.803 12.803
Devlet Borçlanma Senetleri
0 13.599 13.599 0 12.803 12.803
Türev Finansal Varlıklar
(5 - I - 3) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
337.056 60.643 397.699 200.489 0 200.489
Krediler
(5 - I - 6) 336.865 60.643 397.508 200.489 0 200.489
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5 - I - 11) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5 - I - 7) 191 0 191 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
191 0 191 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5 - I - 16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0