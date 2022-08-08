***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.08.2022 18:10
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
389.625 99.564 489.189 4.280 0 4.280
GARANTİ VE KEFALETLER
(5 - III -1) 328.803 18.718 347.521 4.280 0 4.280
Teminat Mektupları
302.190 14.417 316.607 4.280 0 4.280
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
302.190 14.417 316.607 4.280 0 4.280
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
26.613 4.301 30.914 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5 - III -1) 10.000 30.862 40.862 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
10.000 30.862 40.862 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.000 30.862 40.862 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5 - III -2) 50.822 49.984 100.806 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
50.822 49.984 100.806 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
50.822 49.984 100.806 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 49.984 49.984 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
50.822 0 50.822 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
410.183 67.492 477.675 103.982 13.329 117.311
EMANET KIYMETLER
1.000 0 1.000 396 0 396
Tahsile Alınan Çekler
1.000 0 1.000 396 0 396
REHİNLİ KIYMETLER
409.183 67.492 476.675 103.467 0 103.467
Diğer Rehinli Kıymetler
409.183 67.492 476.675 103.467 0 103.467
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 119 13.329 13.448
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
799.808 167.056 966.864 108.262 13.329 121.591
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5 - IV -1) 60.165 16.453 39.098 9.469
Kredilerden Alınan Faizler
46.488 0 32.024 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
406 0 69 0
Bankalardan Alınan Faizler
11.737 16.453 5.719 9.469
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.404 0 1.178 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
710 0 526 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
694 0 652 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
130 0 108 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5 - IV -2) -34.313 -453 -21.992 -453
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-699 0 -565 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.737 0 -1.737 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.273 0 -18.726 0
Kiralama Faiz Giderleri
-908 -453 -370 -453
Diğer Faiz Giderleri
-696 0 -594 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.852 16.000 17.106 9.016
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-37 -3 549 -1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.942 0 1.718 0
Gayri Nakdi Kredilerden
864 0 732 0
Diğer
1.078 0 986 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.979 -3 -1.169 -1
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-1.979 -3 -1.169 -1
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5 - IV -3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5 - IV -4) 8.458 3.746 4.290 1.051
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.664 0 -1.462 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.048 3.746 5.752 1.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5 - IV -5) 2.086 1.686 413 1.681
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.359 21.429 22.358 11.747
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(5 - IV -6) -10.524 -3.206 -6.665 -3.206
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-20.453 -8.313 -11.076 -5.014
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5 - IV -7) -11.587 -4.731 -6.008 -2.350
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.205 5.179 -1.391 1.177
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5 - IV -8) -6.205 5.179 -1.391 1.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5 - IV -9) -2.671 -1.778 -3.081 -916
Cari Vergi Karşılığı
-2.531 -1.861 -2.531 -999
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.445 0 55 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.305 83 -605 83
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5 - IV -10) -8.876 3.401 -4.472 261
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5 - IV -8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5 - IV -9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5 - IV -10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5 - IV -11) -8.876 3.401 -4.472 261
Grubun Karı (Zararı)
-8.876 3.401 -4.472 261
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 15.908 215.908 215.908
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
200.000 15.908 215.908 215.908
Yeni Bakiye
-11 3.401 3.390 3.390
Kar Dağıtımı
15.908 -15.908 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.908 -15.908 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -11 15.908 3.401 219.298 219.298
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -174 -535 15.909 10.494 225.694 225.694
Yeni Bakiye
200.000 -174 -535 15.909 10.494 225.694 225.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.911 -8.876 -11.787 -11.787
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.494 -10.494 0 0
Dağıtılan Temettü
10.494 -10.494 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -174 -3.446 26.403 -8.876 213.907 213.907
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
184.806 58.937 243.743 130.843 46.683 177.526
Nakit ve Nakit Benzerleri
184.787 23.880 208.667 130.843 33.880 164.723
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5 - I -1) 182.751 17.741 200.492 129.614 666 130.280
Bankalar
(5 - I -4) 2.036 6.139 8.175 1.229 33.214 34.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5 - I -2) 19 0 19
Diğer Finansal Varlıklar
19 0 19
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5 - I -5) 0 35.057 35.057 0 12.803 12.803
Devlet Borçlanma Senetleri
0 35.057 35.057 12.803 12.803
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5 - I -3) 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
578.992 51.092 630.084 200.489 0 200.489
Krediler
(5 - I -6) 568.762 51.092 619.854 200.489 0 200.489
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5 - I -11) 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5 - I -7) 10.230 0 10.230 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
8.782 0 8.782 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.448 0 1.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5 - I -14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5 - I -8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5 - I -9) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5 - I -10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5 - I -12) 14.046 0 14.046 12.927 0 12.927
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5 - I -13) 11.022 0 11.022 6.331 0 6.331
Diğer
11.022 0 11.022 6.331 0 6.331
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5 - I -12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(5 - I -13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5 - I -13) 1.306 1.149 2.455 1.446 0 1.446
DİĞER AKTİFLER
(5 - I -15) 5.808 8.331 14.139 1.530 0 1.530
VARLIKLAR TOPLAMI
795.980 119.509 915.489 353.566 46.683 400.249
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5 - II -1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5 - II -3) 19.976 8.353 28.329 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
68.989 0 68.989 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5 - II -5) 431.637 0 431.637 148.691 0 148.691
Bonolar
431.637 0 431.637 148.691 0 148.691
FONLAR
(5 - II -4) 17.237 117.195 134.432 153 0 153
Müstakrizlerin Fonları
17.237 117.195 134.432 153 0 153
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
813 0 813 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5 - II -2) 813 0 813 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5 - II -8) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5 - II -7) 7.961 0 7.961 7.853 0 7.853
KARŞILIKLAR
(5 - II -9) 20.647 0 20.647 10.100 0 10.100
Genel Karşılıklar
14.135 0 14.135 3.611 0 3.611
Çalışan Hakları Karşılığı
6.054 0 6.054 6.141 0 6.141
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
458 0 458 348 0 348
CARİ VERGİ BORCU
(5 - II -10) 4.564 0 4.564 5.038 0 5.038
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5 - II -10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5 - II -11) 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5 - II -12) 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.281 2.929 4.210 496 2.225 2.721
ÖZKAYNAKLAR
(5 - II -13) 217.353 -3.446 213.907 226.228 -535 225.693
Ödenmiş Sermaye
200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-174 0 -174 -174 0 -174
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 -3.446 -3.446 0 -535 -535
Kar Yedekleri
26.403 0 26.403 15.908 0 15.908
Yasal Yedekler
1.320 0 1.320 795 0 795
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
25.083 0 25.083 15.113 0 15.113
Kar veya Zarar
-8.876 0 -8.876 10.494 0 10.494
Dönem Net Kâr veya Zararı
-8.876 0 -8.876 10.494 0 10.494
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
790.458 125.031 915.489 398.559 1.690 400.249
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.876 3.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.911 -11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.911 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.060 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.787 3.390
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
617 2.797
Alınan Faizler
50.350 16.075
Ödenen Faizler
-20.665 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.891 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-777 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.435 -9.720
Ödenen Vergiler
-4.638 -3.562
Diğer
-1.109 4
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-222.052 4.777
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-29.126 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-410.244 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.608 2.780
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
96.241 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
133.685 1.997
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-221.435 7.574
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-43.223 -6.796
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.452 -6.796
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.165 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.567 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
961 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
269.418 -875
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
271.283 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.865 -875
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.029 3.746
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.789 3.649
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
164.125 209.206
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
178.914 212.855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053042
BIST