***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER389.625 99.564 489.189 4.280 0 4.280GARANTİ VE KEFALETLER(5 - III -1) 328.803 18.718 347.521 4.280 0 4.280Teminat Mektupları302.190 14.417 316.607 4.280 0 4.280Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları302.190 14.417 316.607 4.280 0 4.280Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden26.613 4.301 30.914 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5 - III -1) 10.000 30.862 40.862 0 0 0Cayılamaz Taahhütler10.000 30.862 40.862 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.000 30.862 40.862 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5 - III -2) 50.822 49.984 100.806 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler50.822 49.984 100.806 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri50.822 49.984 100.806 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 49.984 49.984 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri50.822 0 50.822 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER410.183 67.492 477.675 103.982 13.329 117.311EMANET KIYMETLER1.000 0 1.000 396 0 396Tahsile Alınan Çekler1.000 0 1.000 396 0 396REHİNLİ KIYMETLER409.183 67.492 476.675 103.467 0 103.467Diğer Rehinli Kıymetler409.183 67.492 476.675 103.467 0 103.467Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 119 13.329 13.448BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI799.808 167.056 966.864 108.262 13.329 121.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5 - IV -1) 60.165 16.453 39.098 9.469Kredilerden Alınan Faizler46.488 0 32.024 0Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler406 0 69 0Bankalardan Alınan Faizler11.737 16.453 5.719 9.469Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.404 0 1.178 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar710 0 526 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler694 0 652 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri130 0 108 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5 - IV -2) -34.313 -453 -21.992 -453Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-699 0 -565 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.737 0 -1.737 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-30.273 0 -18.726 0Kiralama Faiz Giderleri-908 -453 -370 -453Diğer Faiz Giderleri-696 0 -594 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.852 16.000 17.106 9.016NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-37 -3 549 -1Alınan Ücret ve Komisyonlar1.942 0 1.718 0Gayri Nakdi Kredilerden864 0 732 0Diğer1.078 0 986 0Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.979 -3 -1.169 -1Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-1.979 -3 -1.169 -1TEMETTÜ GELİRLERİ(5 - IV -3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5 - IV -4) 8.458 3.746 4.290 1.051Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.664 0 -1.462 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)10.048 3.746 5.752 1.051DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5 - IV -5) 2.086 1.686 413 1.681FAALİYET BRÜT KÂRI36.359 21.429 22.358 11.747KREDİ KARŞILIKLARI (-)(5 - IV -6) -10.524 -3.206 -6.665 -3.206PERSONEL GİDERLERİ (-)-20.453 -8.313 -11.076 -5.014DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5 - IV -7) -11.587 -4.731 -6.008 -2.350NET FAALİYET KARI (ZARARI)-6.205 5.179 -1.391 1.177BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5 - IV -8) -6.205 5.179 -1.391 1.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5 - IV -9) -2.671 -1.778 -3.081 -916Cari Vergi Karşılığı-2.531 -1.861 -2.531 -999Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.445 0 55 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.305 83 -605 83SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5 - IV -10) -8.876 3.401 -4.472 261DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5 - IV -8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5 - IV -9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5 - IV -10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5 - IV -11) -8.876 3.401 -4.472 261Grubun Karı (Zararı)-8.876 3.401 -4.472 261Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 15.908 215.908 215.908Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi200.000 15.908 215.908 215.908Yeni Bakiye-11 3.401 3.390 3.390Kar Dağıtımı15.908 -15.908 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.908 -15.908 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -11 15.908 3.401 219.298 219.298Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 -174 -535 15.909 10.494 225.694 225.694Yeni Bakiye200.000 -174 -535 15.909 10.494 225.694 225.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.911 -8.876 -11.787 -11.787Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10.494 -10.494 0 0Dağıtılan Temettü10.494 -10.494 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -174 -3.446 26.403 -8.876 213.907 213.907Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)184.806 58.937 243.743 130.843 46.683 177.526Nakit ve Nakit Benzerleri184.787 23.880 208.667 130.843 33.880 164.723Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5 - I -1) 182.751 17.741 200.492 129.614 666 130.280Bankalar(5 - I -4) 2.036 6.139 8.175 1.229 33.214 34.443Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5 - I -2) 19 0 19Diğer Finansal Varlıklar19 0 19Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5 - I -5) 0 35.057 35.057 0 12.803 12.803Devlet Borçlanma Senetleri0 35.057 35.057 12.803 12.803Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5 - I -3) 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)578.992 51.092 630.084 200.489 0 200.489Krediler(5 - I -6) 568.762 51.092 619.854 200.489 0 200.489Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5 - I -11) 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(5 - I -7) 10.230 0 10.230 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri8.782 0 8.782 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.448 0 1.448SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5 - I -14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5 - I -8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5 - I -9) 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5 - I -10) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5 - I -12) 14.046 0 14.046 12.927 0 12.927MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5 - I -13) 11.022 0 11.022 6.331 0 6.331Diğer11.022 0 11.022 6.331 0 6.331YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5 - I -12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(5 - I -13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5 - I -13) 1.306 1.149 2.455 1.446 0 1.446DİĞER AKTİFLER(5 - I -15) 5.808 8.331 14.139 1.530 0 1.530VARLIKLAR TOPLAMI795.980 119.509 915.489 353.566 46.683 400.249YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5 - II -1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5 - II -3) 19.976 8.353 28.329 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR68.989 0 68.989 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5 - II -5) 431.637 0 431.637 148.691 0 148.691Bonolar431.637 0 431.637 148.691 0 148.691FONLAR(5 - II -4) 17.237 117.195 134.432 153 0 153Müstakrizlerin Fonları17.237 117.195 134.432 153 0 153GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER813 0 813 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5 - II -2) 813 0 813 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5 - II -8) 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5 - II -7) 7.961 0 7.961 7.853 0 7.853KARŞILIKLAR(5 - II -9) 20.647 0 20.647 10.100 0 10.100Genel Karşılıklar14.135 0 14.135 3.611 0 3.611Çalışan Hakları Karşılığı6.054 0 6.054 6.141 0 6.141Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar458 0 458 348 0 348CARİ VERGİ BORCU(5 - II -10) 4.564 0 4.564 5.038 0 5.038ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5 - II -10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5 - II -11) 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5 - II -12) 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.281 2.929 4.210 496 2.225 2.721ÖZKAYNAKLAR(5 - II -13) 217.353 -3.446 213.907 226.228 -535 225.693Ödenmiş Sermaye200.000 0 200.000 200.000 0 200.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-174 0 -174 -174 0 -174Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 -3.446 -3.446 0 -535 -535Kar Yedekleri26.403 0 26.403 15.908 0 15.908Yasal Yedekler1.320 0 1.320 795 0 795Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler25.083 0 25.083 15.113 0 15.113Kar veya Zarar-8.876 0 -8.876 10.494 0 10.494Dönem Net Kâr veya Zararı-8.876 0 -8.876 10.494 0 10.494YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI790.458 125.031 915.489 398.559 1.690 400.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-8.876 3.401DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.911 -11Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -11Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -14Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 3Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.911 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-4.060 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.149TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.787 3.390Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı617 2.797Alınan Faizler50.350 16.075Ödenen Faizler-20.665 0Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar2.891 0Elde Edilen Diğer Kazançlar-777 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.435 -9.720Ödenen Vergiler-4.638 -3.562Diğer-1.109 4Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-222.052 4.777Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-29.126 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-410.244 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.608 2.780Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)96.241 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)133.685 1.997Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-221.435 7.574YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-43.223 -6.796İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.452 -6.796Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.165 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.567 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar961 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit269.418 -875Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit271.283 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.865 -875Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi10.029 3.746Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.789 3.649Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar164.125 209.206Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar178.914 212.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053042BIST