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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.11.2022 18:18
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.787 16.319
Cayılamaz Taahhütler
4.532 11.787 16.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.532 11.787 16.319
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 148.230 148.150 296.380 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
148.230 148.150 296.380 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
148.230 148.150 296.380 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 148.150 148.150 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
148.230 0 148.230 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
355.928 50.207 406.135 103.982 13.329 117.311
EMANET KIYMETLER
7.003 0 7.003 396 0 396
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
7.003 0 7.003 396 0 396
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
348.925 50.207 399.132 103.467 0 103.467
Menkul Kıymetler
1.672 1.709
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.016 2.074
Gayri Nakdi Kredilerden
2.360 1.496
Diğer
1.656 578
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.344 -365
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-2.344 -365
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 10.284 1.826
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
399 325
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.596 -2.932
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.481 4.433
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.193 107
FAALİYET BRÜT KÂRI
71.221 0 34.862
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.585 8.939
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-33.116 -12.663
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -19.033 -7.446
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.487 0 23.692
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 17.487 0 23.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -5.681 -3.010
Cari Vergi Karşılığı
-6.040 -3.509
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.445 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.804 499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 11.806 0 20.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 11.806 0 20.682
Grubun Karı (Zararı)
11.806 20.682
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076922


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5648 18,5677 % -0,25  
Euro 18,4688 18,5401 % 1,99  
Sterlin 21,0446 21,1502 % 1,63  
Frank 18,5918 18,7038 % 1,64  
Riyal 4,9232 4,9479 % -0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.682 51,51  
Altın Gr. 1.004 1.004 28,24  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
Seans Raporu 18:05
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