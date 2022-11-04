***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2022 18:18
11.787 16.319
Cayılamaz Taahhütler
4.532 11.787 16.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.532 11.787 16.319
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 148.230 148.150 296.380 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
148.230 148.150 296.380 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
148.230 148.150 296.380 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 148.150 148.150 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
148.230 0 148.230 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
355.928 50.207 406.135 103.982 13.329 117.311
EMANET KIYMETLER
7.003 0 7.003 396 0 396
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
7.003 0 7.003 396 0 396
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
348.925 50.207 399.132 103.467 0 103.467
Menkul Kıymetler
1.672 1.709
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.016 2.074
Gayri Nakdi Kredilerden
2.360 1.496
Diğer
1.656 578
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.344 -365
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-2.344 -365
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 10.284 1.826
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
399 325
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.596 -2.932
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.481 4.433
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.193 107
FAALİYET BRÜT KÂRI
71.221 0 34.862
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.585 8.939
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-33.116 -12.663
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -19.033 -7.446
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.487 0 23.692
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 17.487 0 23.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -5.681 -3.010
Cari Vergi Karşılığı
-6.040 -3.509
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.445 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.804 499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 11.806 0 20.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 11.806 0 20.682
Grubun Karı (Zararı)
11.806 20.682
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076922
BIST