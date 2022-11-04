***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









11.787 16.319Cayılamaz Taahhütler4.532 11.787 16.319Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.532 11.787 16.319TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 148.230 148.150 296.380 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler148.230 148.150 296.380 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri148.230 148.150 296.380 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 148.150 148.150 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri148.230 0 148.230 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER355.928 50.207 406.135 103.982 13.329 117.311EMANET KIYMETLER7.003 0 7.003 396 0 396Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler7.003 0 7.003 396 0 396Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER348.925 50.207 399.132 103.467 0 103.467Menkul Kıymetler1.672 1.709Alınan Ücret ve Komisyonlar4.016 2.074Gayri Nakdi Kredilerden2.360 1.496Diğer1.656 578Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.344 -365Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-2.344 -365TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 10.284 1.826Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)399 325Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.596 -2.932Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.481 4.433DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.193 107FAALİYET BRÜT KÂRI71.221 0 34.862BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.585 8.939DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-33.116 -12.663DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -19.033 -7.446NET FAALİYET KARI (ZARARI)17.487 0 23.692BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 17.487 0 23.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -5.681 -3.010Cari Vergi Karşılığı-6.040 -3.509Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.445 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.804 499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 11.806 0 20.682DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 11.806 0 20.682Grubun Karı (Zararı)11.806 20.682Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076922BIST