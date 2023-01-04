***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.01.2023 11:40
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen maddelerine ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup söz konusu değişikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,3,4,7,11,32 27/12/2022 02/03/2023 10738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093050
BIST
11:305.583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -43,78
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:3018,7484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:3019,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1395
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:301.123,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.123,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.123,77
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EYGYO
|22,90
|8.652.444
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|29.981.129
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|136.168.356
|% 9,93
|
|BFREN
|5.179,00
|170.552.348
|% 8,91
|
|ADEL
|133,30
|44.548.406
|% 8,20
|
|MRGYO
|6,05
|6.099.348
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.285.551
|% -9,93
|
|TUREX
|28,26
|22.189.359
|% -7,77
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|RYGYO
|13,05
|20.624.962
|% -6,52
|
|EREGL
|42,56
|4.007.306.401
|% 0,76
|
|EKGYO
|9,48
|3.776.784.573
|% 0,64
|
|ASELS
|66,40
|2.653.686.655
|% -3,91
|
|ENKAI
|35,14
|2.425.002.237
|% 0,29
|
|THYAO
|145,40
|2.384.333.335
|% -1,36
|
|EKGYO
|9,48
|3.776.784.573
|% 0,64
|
|KRDMD
|18,99
|2.254.995.415
|% 0,96
|
|EREGL
|42,56
|4.007.306.401
|% 0,76
|
|YKBNK
|11,87
|1.036.372.155
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,94
|1.112.811.489
|% 2,13
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7424
|18,7466
|% 0,13
|
|Euro
|19,9148
|19,9331
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% 0,97
|
|Frank
|20,1360
|20,2573
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9683
|4,9932
|% 0,12
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,91
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,72
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.558
|7.624
|49,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-1,83
|