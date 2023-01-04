***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2022AçıklamalarBankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen maddelerine ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup söz konusu değişikleri içeren güncel esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2,3,4,7,11,32 27/12/2022 02/03/2023 10738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093050BIST