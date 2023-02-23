***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDoğan Yatırım Bankası A.Ş.'nin 01/01/2022 - 31/12/2022 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve 23 Şubat 2023 tarih ve 2023/026 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Yıllık Faaliyet Raporuna bildirim ekinde yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116529BIST