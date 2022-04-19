***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Tarih24/03/2022Saati14:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi raporlarının okunması, 4. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 10. Bankanın temsil ve ilzamına ilişkin İç yönerge değişikliği 11. Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi, 12. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hulusi HOROZOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba TOPUZ MERAL oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı. 2. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, yıllık faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakerelerine geçildi. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. 3. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, denetçi raporu okunmadan müzakeresine geçildi. 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu oy birliği ile onaylandı. 4. Bankanın 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ile kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıkları okunarak müzakeresine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi. 5. Başkan, 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tümü 2021 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6.Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla 2021 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. 7.Yönetim Kurulunun 9 (Dokuz) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 24.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere *********** TC Kimlik no.lu Çağlar GÖĞÜŞ, *********** TC Kimlik nolu Ertunç SOGANCIOĞLU *********** TC Kimlik nolu Arzuhan YALÇINDAĞ, *********** TC Kimlik nolu Vedat MUNGAN, *********** TC Kimlik no.lu Şinasettin ATALAN *********** TC Kimlik no.lu Mehmet Sırrı ERKAN, *********** TC Kimlik no.lu Hulusi HOROZOĞLU *********** TC Kimlik no.lu Ahmet Vural AKIŞIK'ın *********** TC Kimlik no.lu Aygen Leyla AYÖZGER ÖZVARDAR 'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK'a aylık net *-TL, Sn.Mehmet Sırrı ERKAN'a aylık net *-TL , Sn. Şinasettin ATALAN'a aylık net *-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2022 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., denetim kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak için Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 10. Bankanın Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönergesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 11. Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde yurtiçinde veya yurtdışında ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında ve varlık teminatlı, ipotek teminatlı, proje teminatlı, varlığa dayalı, ipoteğe dayalı, projeye dayalı veya benzeri menkul kıymetlerin ihracı ile ihracın zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi15/04/2022AçıklamalarD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 24/03/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15/04/2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021799BIST