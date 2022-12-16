***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/12/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/12/2022Saati10:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbulGündemEkte yer verilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2022 tarihinde saat 10: 00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Gündem ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088151BIST