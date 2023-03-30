***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih29/03/2023Saati10:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 32. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanlarının yararlanılmasına yönelik düzenleme uygulamalarının karara bağlanması, 11. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde saat 10: 00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Gündem ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129785BIST