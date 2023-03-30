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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2023 16:39
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
29/03/2023
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 32. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanlarının yararlanılmasına yönelik düzenleme uygulamalarının karara bağlanması, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

   Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde saat 10: 00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Gündem ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129785


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Tam 8.209 8.306 30,00  
Yarım 4.024 4.065 15,00  
Çeyrek 2.012 2.032 7,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,50  
Gümüş Gr. 14,64 14,65 0,29  
B. Petrol 78,63 78,63 1,04  
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