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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.03.2024 14:56
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
27/03/2024
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. N12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 33. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanları çerçevesinde, 2023 yılında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan tutarların, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasının karar bağlanması, 11. Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Banka Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması, 12. Dilek ve temenniler
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

   Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da, Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. N12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257942


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