***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih27/03/2024Saati11:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası, 6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Bağımsız denetçi seçimi, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 33. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanları çerçevesinde, 2023 yılında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan tutarların, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasının karar bağlanması, 11. Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Banka Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması, 12. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi27/03/2024AçıklamalarBankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde saat 11: 00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Gündem ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263421BIST