***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde satılmak üzere 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştr.Yetkili Organ Karar Tarihi : 13.08.2021İhraç Tavanı Tutarı : 1.200.000.000Para Birimi : TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma AracıSatış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış ve/veya Tahsisli SatışYurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi : 17.09.2021SPK Başvuru Sonucu : ONAYSPK Onay Tarihi : 27.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi : 27.10.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976131BIST