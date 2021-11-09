***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
09.11.2021 09:48
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde satılmak üzere 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştr.
Yetkili Organ Karar Tarihi : 13.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı : 1.200.000.000
Para Birimi : TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı
Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış ve/veya Tahsisli Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi : 17.09.2021
SPK Başvuru Sonucu : ONAY
SPK Onay Tarihi : 27.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi : 27.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976131
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
0
En Düşük
0
18:059,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
18:0511,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0673
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,56
|Açılış
|: 570,18
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 78,90
|
|SISE
|8,97
|849.120.153
|% 0,00
|
|POLHO
|2,82
|24.243.386
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|179.671.128
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,03
|358.925
|% 0,00
|
|INVEO
|29,26
|30.747.608
|% -7,41
|
|OTKAR
|335,60
|96.806.919
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,40
|181.922.236
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,18
|93.795.374
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7183
|9,7248
|% 0,49
|
|Euro
|11,2781
|11,2897
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,1533
|13,2192
|% 0,47
|
|Frank
|10,6170
|10,6809
|% 0,61
|
|Riyal
|2,5848
|2,5978
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,13
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,02
|