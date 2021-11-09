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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

09.11.2021 09:48
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde satılmak üzere 1.200.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştr.
Yetkili Organ Karar Tarihi   : 13.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı              : 1.200.000.000
Para Birimi                            : TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü   : Borçlanma Aracı
Satış Türü                              : Nitelikli Yatırımcıya Satış ve/veya Tahsisli Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                : Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi              : 17.09.2021
SPK Başvuru Sonucu           : ONAY
SPK Onay Tarihi                   : 27.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi  : 27.10.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976131


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