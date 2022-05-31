***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve Eki, daha önce 09.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.İhraç Belgesi Eki'nde, diğer tüm hüküm ve koşullar aynı kalmakla birlikte, bundan sonra Yetkili Kuruluş kullanılmadan ihraç yapılacak olması nedeniyle "Yetkili Kuruluş" bilgisinde değişiklik yapılarak Kurul'un 27.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-22001 sayılı yazısı çerçevesinde tadil edilmiştir. Tadil edilen İhraç Belgesi Eki ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033481BIST