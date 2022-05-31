***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2022 07:20
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve Eki, daha önce 09.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.
İhraç Belgesi Eki'nde, diğer tüm hüküm ve koşullar aynı kalmakla birlikte, bundan sonra Yetkili Kuruluş kullanılmadan ihraç yapılacak olması nedeniyle "Yetkili Kuruluş" bilgisinde değişiklik yapılarak Kurul'un 27.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-22001 sayılı yazısı çerçevesinde tadil edilmiştir. Tadil edilen İhraç Belgesi Eki ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033481
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0110
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0556
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05977,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 977,42
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3498
|16,3692
|% -0,07
|
|Euro
|17,5836
|17,6101
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6160
|20,7194
|% -0,23
|
|Frank
|17,0114
|17,1139
|% -0,16
|
|Riyal
|4,3567
|4,3785
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,61
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,77
|
Seans Raporu
18:05
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