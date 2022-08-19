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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

19.08.2022 18:16
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 1.200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararıyla onaylanan ihraç tavanı kapsamında Bankamız tarafından henüz satışı gerçekleştirilmemiş kısmın iptali ve itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limitinde dikkate alınarak, Kurulca onaylanması talebimize ilişkin olarak Kurulun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı toplantısında
- Bankamızın başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan toplam borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması ve 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı Kurul kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen kısmın iptal edilmesi talebinin Kurulca olumlu karşılanması suretiyle, Bankamızın nihai ihraç limiti dikkate alınarak Bankamıza 1.080.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.080.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
- Bankamıza ilk aşamada 935.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
- 145.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiştir.
Bankamız tarafından 935.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri ile Başvuru Formu, açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057210


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