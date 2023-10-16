***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızca 1.240.000.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki onaylanmış olup ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206642BIST