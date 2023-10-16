***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2023 12:20
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızca 1.240.000.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki onaylanmış olup ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206642
BIST
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16:297.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -119,80
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2927,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1180
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2929,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1938
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:291.719,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.719,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GRTRK
|34,64
|74.050.071
|% 9,97
|
|ERCB
|139,10
|166.449.922
|% 9,96
|
|UNLU
|21,00
|18.874.911
|% 9,95
|
|ENSRI
|42,46
|295.467.096
|% 9,94
|
|BOBET
|43,90
|815.995.664
|% 9,64
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BYDNR
|35,40
|96.656.805
|% -9,23
|
|HATSN
|65,50
|246.951.220
|% -8,90
|
|DMRGD
|16,62
|93.879.862
|% -6,63
|
|ALFAS
|123,80
|589.717.128
|% -6,21
|
|ASTOR
|114,40
|2.029.836.886
|% -4,19
|
|EUPWR
|202,10
|1.101.221.054
|% -4,58
|
|ALFAS
|123,80
|589.717.128
|% -6,21
|
|CWENE
|343,70
|580.931.555
|% -3,40
|
|BVSAN
|124,60
|565.045.135
|% 7,14
|
|ASTOR
|114,40
|2.029.836.886
|% -4,19
|
|AKFYE
|17,77
|263.957.008
|% -0,34
|
|ASGYO
|20,02
|248.363.456
|% -4,85
|
|ADGYO
|33,64
|388.586.284
|% -3,28
|
|IZENR
|40,40
|432.418.165
|% -4,22
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8765
|27,8822
|% 0,43
|
|Euro
|29,3883
|29,3993
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,7861
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4136
|7,4508
|% 0,47
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:29
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16:44BUCIM
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Endeks 8, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 89, 580.00 milyon TL de
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16:43KUYAS
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16:42SAFKR
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