***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.080.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.09.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı toplantısında özetle Bankamızın nihai borçlanma aracı ihraç limiti dikkate alınarak Bankamıza 1.080.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.080.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Bankamıza ilk aşamada 935.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 145.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiş idi. İtfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2022 tarihli yazısı ile Bankamız tarafından 145.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Kurulca onaylı İhraç Belgesi ve Eki Bankamıza iletilmiştir. Kurulca onaylı söz konusu İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Güncellenen Başvuru Formu_19082022_.pdfEK: 2 23.09.2022 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065795BIST