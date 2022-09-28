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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.09.2022 19:45
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.080.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.09.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı toplantısında özetle Bankamızın nihai borçlanma aracı ihraç limiti dikkate alınarak Bankamıza 1.080.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 1.080.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Bankamıza ilk aşamada 935.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 145.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verilmesine karar verilmiş idi. İtfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2022 tarihli yazısı ile Bankamız tarafından 145.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Kurulca onaylı İhraç Belgesi ve Eki Bankamıza iletilmiştir. Kurulca onaylı söz konusu İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Güncellenen Başvuru Formu_19082022_.pdf
EK: 2 23.09.2022 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065795


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