***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.06.2023 14:40
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na İzin Başvurusu Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
02.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159416
BIST
17:575.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,71
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5723,6239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0237
|Açılış
|: 23,5600
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|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5725,8261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0374
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:571.490,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.490,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|123.920.378
|% 9,99
|
|PASEU
|33,26
|49.046.560
|% 9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|RODRG
|41,40
|81.168.538
|% -9,21
|
|IHAAS
|141,60
|26.694.938
|% -7,09
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|CWENE
|179,70
|1.487.165.190
|% 6,71
|
|ALFAS
|453,00
|1.428.366.178
|% 7,58
|
|OYAKC
|41,52
|832.721.865
|% 2,77
|
|PENTA
|26,04
|791.050.445
|% 9,97
|
|KAYSE
|16,81
|622.071.131
|% 2,13
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|AHGAZ
|8,11
|220.402.320
|% -0,98
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.490
|0,15
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.809
|4.891
|7,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,50
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem