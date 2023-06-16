***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na İzin Başvurusu Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.06.2023Ek Açıklamalar02.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159416BIST