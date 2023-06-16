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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.06.2023 14:40
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na İzin Başvurusu Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2023

Ek Açıklamalar
02.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159416


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Tam 9.837 10.092 105,10  
Yarım 4.809 4.891 7,00  
Çeyrek 2.405 2.445 3,00  
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