***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2023 19:07
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.240.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı toplantısında alınan karar ile Bankamızca 1.240.000.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki onaylanmış olup, söz konusu ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206270
BIST