***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 4.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar18.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, 4.250.000.000 TL tutarında Borçlanma Aracı İhraç Tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259852BIST