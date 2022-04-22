***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.04.2022 07:04
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 17 Eylül 2021 tarihinde ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (Trk)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu :B
Görünüm : Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022816
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0100
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7171
En Düşük
14,6961
18:0515,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9682
En Düşük
15,9045
18:05923,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,61
|Açılış
|: 923,16
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,90
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7010
|14,7126
|% 0,07
|
|Euro
|15,9512
|15,9655
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,0891
|19,1848
|% -0,05
|
|Frank
|15,3584
|15,4509
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9081
|3,9277
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|0,68
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında