***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 26 Haziran 2022 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (tr)Kısa Vadeli Ulusal Notu : J1 (tr)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBUzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBKısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : J3Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : J3Görünüm : StabilSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040169BIST