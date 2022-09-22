***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 21 Eylül 2022 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (tr)Kısa Vadeli Ulusal Notu : J1 (tr)Görünüm: StabilUzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBUzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBGörünüm: NegatifSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064602BIST