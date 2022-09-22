***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2022 07:12
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 21 Eylül 2022 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (tr)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : J1 (tr)
Görünüm: Stabil
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB
Görünüm: Negatif
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064602
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3749
En Düşük
18,3035
18:0518,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05985,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,63
|Açılış
|: 985,52
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
988,50
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3253
|18,3616
|% 0,23
|
|Euro
|17,9986
|18,0829
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,5444
|20,6475
|% -0,01
|
|Frank
|18,6690
|18,7815
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8603
|4,8847
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-1,42
|
|Altın Gr.
|985
|986
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.658
|6.771
|9,00
|
|Yarım
|3.244
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem