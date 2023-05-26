***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 26 Mayıs 2023 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1 (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm)Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154131BIST