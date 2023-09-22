***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2023 10:58
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından, 21 Eylül 2023 tarihinde gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196796
BIST
'
11:588.077
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 76,04
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5827,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5828,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:581.682,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.682,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:56
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1501
|27,1554
|% 0,13
|
|Euro
|28,8969
|28,9317
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,1679
|33,3342
|% -0,23
|
|Frank
|29,8539
|30,0337
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2186
|7,2548
|% 0,14
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,67
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,90
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.107
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.570
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|0,60
|