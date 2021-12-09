***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracıYönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi: TRYTutar: 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü: Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yrut Dışı: Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar: 150.000.000 TLTürü: Finansman Bonosuİtfa Tarihi: 20.01.2022Vade (Gün Sayısı): 42Faiz Oranı Türü: İskontoluFaiz Oranı – Yıllık Basit (%): 17,00Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu: TRFDBNK12211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vade Başangıç Tarihi: 09.12.2021İhraç Fiyatı (TL): 0,98081Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, Bankamızca yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 42 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim