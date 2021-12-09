***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 17:14
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi: TRY
Tutar: 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yrut Dışı: Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar: 150.000.000 TL
Türü: Finansman Bonosu
İtfa Tarihi: 20.01.2022
Vade (Gün Sayısı): 42
Faiz Oranı Türü: İskontolu
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%): 17,00
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRFDBNK12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vade Başangıç Tarihi: 09.12.2021
İhraç Fiyatı (TL): 0,98081
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, Bankamızca yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 42 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim