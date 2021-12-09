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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2021 17:14
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi: TRY
Tutar: 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yrut Dışı: Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar: 150.000.000 TL
Türü: Finansman Bonosu
İtfa Tarihi: 20.01.2022
Vade (Gün Sayısı): 42
Faiz Oranı Türü: İskontolu
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%): 17,00
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRFDBNK12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vade Başangıç Tarihi: 09.12.2021
İhraç Fiyatı (TL): 0,98081
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, Bankamızca yurt içinde 150.000.000 TL nominal değerli 42 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.
                                            
Saygılarımızla





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