***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 01.07.2022 tarih ve 2022/125 sayılı kararı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Bankamızın 24.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 11. No'lu karara istinaden Bankamızın 1.200.000.000 Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'na başvuruda bulunmasına ve söz konusu başvurunun Kurulca onaylanması halinde, daha önce Kurul'un 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile onaylanan tavan kapsamında Bankamızca henüz satışı yapılmamış kısmın ilgili yeni onay tarihi itibariyle iptalinin de başvuru sırasında Kurul'dan talep edilmesine karar verilmiştir.Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Kurul başvurusu gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047138BIST