***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.07.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 1.200.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 22.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050357BIST