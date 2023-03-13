***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 10:52
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da, Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. N12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123316
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,15
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1160
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9754
|% 0,04
|
|Euro
|20,2924
|20,2982
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,8574
|22,9720
|% 0,51
|
|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 66 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 175 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem