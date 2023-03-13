***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da, Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. N12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123316BIST