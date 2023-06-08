***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 17:59
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 02.06.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.600.000.000 Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir.
Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157355
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1131
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,4765
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.479,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 28,35
|Açılış
|: 1.479,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3488
|23,3845
|% 0,56
|
|Euro
|25,3669
|25,4125
|% 1,88
|
|Sterlin
|29,2271
|29,3736
|% 1,33
|
|Frank
|25,8465
|26,0022
|% 1,54
|
|Riyal
|6,2122
|6,2434
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.478
|26,92
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.832
|4.920
|51,00
|
|Çeyrek
|2.409
|2.456
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,67
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-2,73
|