***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 13:41
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159386
BIST
14:135.541
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 45,57
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1323,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0259
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1325,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0745
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:131.495,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.495,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PRKME
|17,60
|36.678.399
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|41.914.751
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|70.548.627
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.046.840
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.399.165
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.198.537
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.233.767
|% -9,95
|
|METUR
|5,79
|95.865.483
|% -7,21
|
|IDEAS
|32,54
|34.212.552
|% -6,60
|
|THYAO
|184,60
|4.171.772.184
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,03
|2.447.008.375
|% 0,31
|
|ISCTR
|13,77
|1.461.422.592
|% -0,22
|
|SASA
|55,65
|1.351.627.274
|% -1,15
|
|SAHOL
|43,56
|1.216.388.507
|% 3,17
|
|YKBNK
|13,03
|2.447.008.375
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,39
|1.037.030.843
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,77
|1.461.422.592
|% -0,22
|
|ZOREN
|2,97
|184.020.612
|% -1,98
|
|KLGYO
|3,01
|150.944.567
|% 4,51
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6660
|23,6718
|% 0,10
|
|Euro
|25,9221
|25,9269
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1979
|30,3494
|% 0,14
|
|Frank
|26,4426
|26,6019
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2925
|6,3240
|% 0,05
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,82
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.795
|10.062
|74,61
|
|Yarım
|4.811
|4.894
|10,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.447
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,27
|18,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|-0,21
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:23ITTFH
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 362, 516 adet işlem
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, FROTO
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, SAHOL, EKGYO
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 68 artarak (% 0.92 ) 5, 006
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PASEU, PRKME, UFUK, PRKAB, FORTE, GARFA, YKSLN