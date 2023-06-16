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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2023 13:41
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.06.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 1.600.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 16.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159386


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