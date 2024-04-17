***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın % 100 hissesine sahip olduğu D Varlık Kiralama A.Ş., 22.02.2024 tarihinde ticaret sicilde tescil edilerek kurulmuş olup, ilki Mart 2024 hesap dönemi itibarıyla olmak üzere Bankamız tarafından konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacağını bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273939BIST