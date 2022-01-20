***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2022 14:19
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 20 Ocak 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 42
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,98081
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.01.2022
Kayıt Tarihi 19.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 09.12.2021 tarihinde 42 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK12211 ISIN kodlu 150.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995356
BIST