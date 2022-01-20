***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 20 Ocak 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2022Vade (Gün Sayısı) 42Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDBNK12211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,98081Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.01.2022Kayıt Tarihi 19.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 09.12.2021 tarihinde 42 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK12211 ISIN kodlu 150.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995356BIST