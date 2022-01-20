***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2022 17:43
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,94799
Ek Açıklamalar
Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 175.000.000 TL nominal değerli 89 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995453
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