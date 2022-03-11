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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 13:32
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11 Mart 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,96605
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2022
Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.01.2022 tarihinde 57 gün vadeli olarak ihracı yapılan TRFDBNK32219 ISIN kodlu 60.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009474


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GZNMI 20,48 1.622.938 % 9,93  
FORMT 1,09 60.519.042 % 9,00  
ULUUN 9,07 131.455.383 % 6,08  
ULUFA 2,80 15.556.588 % 6,06  
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Dolar 14,9578 14,9603 % 0,71  
Euro 16,4285 16,4621 % 0,72  
Sterlin 19,4903 19,5880 % 0,76  
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Altın Ons 1.991 1.992 -4,94  
Altın Gr. 958 958 5,68  
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Tam 6.321 6.481 -9,17  
Yarım 3.055 3.135 -4,43  
Çeyrek 1.532 1.568 -2,22  
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B. Petrol 111 111 2,05  
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