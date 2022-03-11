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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 16:40
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçalanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 96.970.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.970.000
İhraç Fiyatı 0,95346
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 96.970.000 TL nominal değerli 95 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009528


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GZNMI 20,48 1.632.502 % 9,93  
MEPET 2,30 17.368.395 % 9,52  
FORMT 1,09 75.886.679 % 9,00  
ALARK 19,85 284.150.680 % 7,59  
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Sterlin 19,2313 19,3277 % -0,58  
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Riyal 3,9160 3,9357 % -0,63  
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Altın Gr. 930 930 -22,33  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 -0,31  
Gümüş Gr. 12,10 12,12 -0,26  
B. Petrol 109 109 -0,20  
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