***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2022 16:55
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçalanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,953
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 100.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015080
BIST