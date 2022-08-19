***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 18 Ağustos 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Dönemsel Faiz Oran GüncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 27.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.06.2022Vade (Gün Sayısı) 65Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1404Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDBNK82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,96024Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2022Kayıt Tarihi 17.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A- 29.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, 14.06.2022 tarihinde 65 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK82214 ISIN kodlu 60.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057082BIST