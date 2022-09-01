***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2022 13:43
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 1 Eylül 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa Bildirimidir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 27.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,55
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,18
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,94744
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2022
Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A- 19.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 02.06.2022 tarihinde 91 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK92213 ISIN kodlu 60.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059271
BIST