***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 1 Eylül 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa Bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 27.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,55Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,18Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDBNK92213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,94744Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2022Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A- 19.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, 02.06.2022 tarihinde 91 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK92213 ISIN kodlu 60.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059271BIST