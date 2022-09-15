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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.09.2022 12:19
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 15 Eylül 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa Bildirimi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 27.10.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,18
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDBNK92221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94181
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2022
Kayıt Tarihi 14.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A- 19.07.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 14.06.2022 tarihinde 93 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNK92221 ISIN kodlu 25.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063296


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EMNIS 56,85 230.944 % 9,96  
OZRDN 20,34 15.543.730 % 9,95  
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Altın Gr. 977 977 -0,68  
Cumhuriyet 6.621 6.722 -64,00  
Tam 6.641 6.706 -6,00  
Yarım 3.236 3.278 -3,00  
Çeyrek 1.623 1.639 -2,00  
Gümüş.Ons 19,07 19,10 -0,09  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,07  
B. Petrol 91,65 91,65 0,79  
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