***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.09.2022 19:47
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.080.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 275
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 13,56
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,39
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFDBNK62315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
İhraç Fiyatı 0,88058
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.06.2023
Kayıt Tarihi 29.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A- 21.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen onay kapsamında, yurt içinde 24.000.000 TL nominal değerli 275 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin tahsisili satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065796
BIST