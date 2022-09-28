***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahsisli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.080.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.06.2023Vade (Gün Sayısı) 275Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 13,56Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,39Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFDBNK62315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 28.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000İhraç Fiyatı 0,88058Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.06.2023Kayıt Tarihi 29.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A- 21.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı kararı ile verilen onay kapsamında, yurt içinde 24.000.000 TL nominal değerli 275 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin tahsisili satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065796BIST