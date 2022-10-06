***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 6 Ekim 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa BildirimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 27.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 170Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 9,55Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDBNKE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.300.000İhraç Fiyatı 0,91284Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2022Kayıt Tarihi 05.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 98.300.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A- 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca, 19.04.2022 tarihinde 170 gün vadeli olarak satışı yapılan TRFDBNKE2216 ISIN kodlu 98.300.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068120BIST