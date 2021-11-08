***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2021 17:09
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 199.998.180,00 TRY 99,99
Milta Turizm Hizmetleri A.Ş. 820,00 TRY 0,00
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 500,00 TRY 0,00
Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. 250,00 TRY 0,00
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 250,00 TRY 0,00
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975800
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0653
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05571,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,18
|Açılış
|: 571,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,77
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7228
|9,7302
|% 0,54
|
|Euro
|11,2837
|11,2877
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1468
|13,2127
|% 0,42
|
|Frank
|10,6263
|10,6903
|% 0,70
|
|Riyal
|2,5846
|2,5976
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,42
|
|Altın Gr.
|571
|572
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem