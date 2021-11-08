***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 199.998.180,00 TRY 99,99Milta Turizm Hizmetleri A.Ş. 820,00 TRY 0,00Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 500,00 TRY 0,00Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. 250,00 TRY 0,00Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 250,00 TRY 0,00TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975800BIST