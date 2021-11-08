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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.11.2021 17:09
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 199.998.180,00 TRY 99,99
Milta Turizm Hizmetleri A.Ş. 820,00 TRY 0,00
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 500,00 TRY 0,00
Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş. 250,00 TRY 0,00
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 250,00 TRY 0,00
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975800


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
GSDDE 4,24 43.762.886 % 7,07  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7228 9,7302 % 0,54  
Euro 11,2837 11,2877 % 0,58  
Sterlin 13,1468 13,2127 % 0,42  
Frank 10,6263 10,6903 % 0,70  
Riyal 2,5846 2,5976 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 4,42  
Altın Gr. 571 572 3,95  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 -0,23  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,05  
B. Petrol 84,39 84,39 0,96  
Seans Raporu 18:05
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