***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yatırım BankacılığıYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPortföy Aracılığı Faaliyeti 23.11.2021 BNK-047Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti 23.11.2021 BNK-047Sınırlı Saklama Hizmeti 23.11.2021 BNK-047Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri Grup Dışındaki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve OrtaklığıARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Ana Ortak Şirkette Yönetim Kurulu ÜyeliğiHULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas ÜyeliklerVEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyelikleriAYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas Üyelikler Grup Dışındaki Şirket ve Kurumlarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi BaşkanlığıŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Hukuk Müşavirliği, Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980108BIST