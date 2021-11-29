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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2021 17:48
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Yatırım Bankacılığı

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Aracılığı Faaliyeti 23.11.2021 BNK-047
Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti 23.11.2021 BNK-047
Sınırlı Saklama Hizmeti 23.11.2021 BNK-047

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı, Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri Grup Dışındaki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
ARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Ana Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
HULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas Üyelikler
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Murahhas Üyelikler Grup Dışındaki Şirket ve Kurumlarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
MEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı
ŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Hukuk Müşavirliği, Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980108


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Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,96 -0,17  
Gümüş Gr. 9,45 9,47 0,27  
B. Petrol 73,67 73,67 2,08  
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