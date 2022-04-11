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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.04.2022 11:03
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Işıl GÜRBÜZ Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 998 74 24 isil.gurbuz@dybank.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.03.2021 YK Başkanı ve grup şirketlerinde YK Üyelikleri
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup şirketlerinde YK Başkanlıkları Başkan Vekillikleri ve üyelikleri Grup dışındaki şirketlerde YK Üyelikleri ve Ortaklığı
ARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2020 Yönetim Kurulu Üyeliği Hakim ortak şirkette YK Üyeliği
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Grup şirketlerinde Genel Müdürlük, YK Üyeliği ve Murahhas Üyelikler
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Grup şirketlerinde YK Üyelikleri
MEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2021 Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye
ŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Hukuk Müşaviri
HULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2020 Genel Müdür
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2022 Grup ve grup dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Muharras ve Yönetim Kurulu Üyelikleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019055


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IHAAS 15,16 16.127.581 % 9,93  
KONKA 17,99 126.702.914 % 9,49  
MIPAZ 6,71 20.918.335 % 9,28  
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Altın Ons 1.949 1.950 1,76  
Altın Gr. 923 923 -0,72  
Cumhuriyet 6.114 6.207 24,00  
Tam 6.086 6.237 43,82  
Yarım 2.942 3.017 21,19  
Çeyrek 1.475 1.508 10,60  
Gümüş.Ons 24,87 24,92 0,11  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,02  
B. Petrol 101 101 -1,61  
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