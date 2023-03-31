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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2023 14:39
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.03.2021 YK Başkanı ve grup şirketlerinde YK Üyelikleri
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup şirketlerinde YK Başkanlıkları Başkan Vekillikleri ve üyelikleri Grup dışındaki şirketlerde YK Üyelikleri ve Ortaklığı
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Grup şirketlerinde Genel Müdürlük, YK Üyeliği ve Murahhas Üyelikler
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 Grup şirketlerinde YK Üyelikleri
MEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2021 Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye
ŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2020 YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Hukuk Müşaviri
HULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2020 Genel Müdür
AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130200


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DERIM 10,69 42.628.036 % 9,98  
OYAYO 10,61 7.625.997 % 9,95  
KRGYO 15,38 26.792.933 % 9,94  
SELGD 6,21 3.306.834 % 9,91  
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Riyal 5,0956 5,1211 % 0,08  
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Altın Ons 1.977 1.977 -3,16  
Altın Gr. 1.221 1.221 0,18  
Cumhuriyet 8.228 8.353 71,00  
Tam 8.241 8.322 4,00  
Yarım 4.040 4.072 2,00  
Çeyrek 2.020 2.036 1,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,87 -0,05  
Gümüş Gr. 14,71 14,73 -0,02  
B. Petrol 78,78 78,78 0,18  
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