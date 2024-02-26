***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiD Varlık Kiralama A.Ş. Kira sertifikası ihracı 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251921BIST