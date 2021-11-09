***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.11.2021 18:02
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Karar Sayısı
90
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebiliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Doğan Yatırım Bankası A.Ş'nin 30 Eylül 2021 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
09 Kasım 2021
Hulusi Horozoğlu Tuğba Ersoylu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976323
BIST
17:591.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:599,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:5911,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:59570,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,40
|Açılış
|: 570,00
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|6,18
|28.019.261
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,38
|242.334.176
|% 8,81
|
|GSDDE
|4,26
|43.343.791
|% 7,58
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|KRGYO
|6,12
|108.274.944
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|177.796.758
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.243.949
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.582.722
|% -9,90
|
|INVEO
|28,58
|18.175.217
|% -9,56
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|GARAN
|10,62
|3.299.370.722
|% -1,48
|
|THYAO
|18,19
|2.881.371.207
|% 0,78
|
|SISE
|9,31
|1.993.971.232
|% 3,79
|
|SASA
|32,00
|1.434.908.751
|% 4,92
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|YKBNK
|3,09
|1.391.421.489
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|557.667.055
|% 4,73
|
|GARAN
|10,62
|3.299.370.722
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,11
|624.705.560
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7288
|9,7342
|% 0,58
|
|Euro
|11,2801
|11,2884
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1364
|13,2023
|% 0,35
|
|Frank
|10,6100
|10,6739
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5832
|2,5962
|% 0,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,91
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
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17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
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17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem