***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.11.2022 18:17
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2022
Karar Sayısı
2022/196
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebiliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Doğan Yatırım Bankası A.Ş'nin 30 Eylül 2022 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu tarafımızca incelenmiştir.Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
4 Kasım 2022
Hulusi Horozoğlu Tuğba Ersoylu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076917
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5049
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3624
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5401
En Düşük
18,1324
18:051.003,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 27,79
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.004,49
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5677
|% -0,25
|
|Euro
|18,4688
|18,5401
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,0446
|21,1502
|% 1,63
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 1,64
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|51,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|28,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.795
|161,00
|
|Yarım
|3.263
|3.324
|80,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.662
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,87
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,78
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
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17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
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17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem