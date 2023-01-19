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***DYBNK* *GGBVK* *DZYMK* *OTOKC* *YKFKT* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.01.2023 17:41
***DYBNK* *GGBVK* *DZYMK* *OTOKC* *YKFKT* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***DYBNK******GGBVK******DZYMK******OTOKC******YKFKT******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFI, DYBNK, DZYMK, GGBVK, OTOKC, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM62318 54.200.000 19.01.2023 01.06.2023 23.01.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK42317 80.000.000 19.01.2023 13.04.2023 23.01.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY42333 150.000.000 18.01.2023 26.04.2023 23.01.2023
- Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. GGBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDGLVK32318 100.000.000 19.01.2023 20.03.2023 23.01.2023
- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOTKO22418 575.000.000 19.01.2023 02.02.2024 23.01.2023
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF42311 91.500.000 19.01.2023 17.04.2023 23.01.2023


İlgili Şirketler [QNBFI, DYBNK, DZYMK, GGBVK, OTOKC, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103214


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FLAP 15,99 452.101.480 % 9,97  
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Altın Gr. 1.159 1.159 8,38  
Cumhuriyet 7.807 7.925 -32,00  
Tam 7.854 7.923 44,00  
Yarım 3.827 3.877 21,00  
Çeyrek 1.919 1.938 10,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,19  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 0,08  
B. Petrol 85,70 85,70 0,72  
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